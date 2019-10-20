Лайф публикует видео столкновения маршрутки с трамваем в Петербурге

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом столкновения маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге. На этих кадрах видно, что водитель микроавтобуса пытался проскочить перекрёсток на жёлтый сигнал светофора.
Столкновение происходит, когда зелёный загорается уже для потока, по которому движется трамвай. От удара маршрутку заносит, и она заваливается на бок.
Ранее Лайф публиковал видео с места аварии. В полиции рассказали, что в аварии пострадало более десяти человек.
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