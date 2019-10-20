Самого популярного видеоблогера мира забанили в Китае за мемы с Си Цзиньпином

Он показал несколько изображений, где китайского лидера сравнивают с Винни-Пухом из знаменитого мультика.

Видеоблогер Феликс Чельберг, известный как PewDiePie, рассказал на своём YouTube-канале, что его заблокировали в Китае.

Теперь интернет-поисковики КНР не выдают результат по запросу PewDiePie. Блогер сделал предположение, что это связано с мемами о протестах в Гонконге и председателе КНР Си Цзиньпине, которые появились в его недавнем ролике.

Так, он показал несколько смешных картинок, где лидера КНР Си Цзиньпина сравнивают с Винни-Пухом. Помимо этого блогер вспомнил эпизод из "Южного парка" с критикой китайской цензуры, за что потом мультсериал запретили в Китае. А ещё PewDiePie упомянул про конфликт Blizzard и киберспортмена blitzchung. Компания заблокировала одного из геймеров за поддержку протестующих в Гонконге.

PewDiePie рассказал, что информацию о нём можно найти на китайских платформах Baidu, WeChat и Weibo, но свежих материалов о нём там очень мало.

— Мне смешно, конечно. Но мне жаль, если вы в Китае и хотите посмотреть мои видео. Это не круто, но смешно, — сказал подписчикам блогер.

Ранее Лайф сообщал, что блогер обвинил премьера Украины в подмене данных о научной степени.