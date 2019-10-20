В США во время учений погибло трое военных

Отмечается, что солдаты попали в аварию во время поездки на бронированной машине Bradley.

Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали во время учений на базе сухопутных войск ВС США Форт-Стюарт в штате Джорджия. Об этом говорится в официальном заявлении базы.

Press release ref. this morning’s incident at #FortStewart. pic.twitter.com/7v5plSwdB3 — Fort Stewart-Hunter Army Airfield (@USAGStewartHAAF) October 20, 2019

В сообщении говорится, что солдаты из 3-й пехотной дивизии попали в аварию во время поездки на бронированной машине Bradley. Трое умерли на месте, ещё три человека госпитализированы. Личности погибших не разглашаются, пока об их смерти не уведомят родных. Причины произошедшего выясняются.

Ранее в Пентагоне сообщили о гибели американского военного в Афганистане.