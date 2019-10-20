Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии

Наступление будет продолжено по истечении 120 часов, если курдские формирования не покинут зону безопасности.

Турецкая армия возобновит операцию против курдских формирований в Сирии, если США не выполнят взятые на себя обязательства. Об этом предупредил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле.

— Если террористы в течение отведённых 120 часов не покинут зону безопасности, то операция будет продолжена. Я сообщил об этом американской делегации и странам ЕС, — приводит слова Эрдогана Anadolu.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что Анкара договаривалась об этом не с террористической организацией, а с Вашингтоном.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. А 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы. Санкции введены не были.