В Бресте начались учения десантников России и Белоруссии

Бойцы будут использовать более двухсот единиц военной техники и 4 самолёта Ил-76МД.

Тактические учения ВДВ России и сил специальных операций ВС Республики Беларусь стартовали сегодня в Бресте. На полигоне Брестский 900 военнослужащих союзных государств отработают форсирование водной преграды, десантирование личного состава и техники, проведение этапов боевой стрельбы в наступлении и обороне днём и ночью. Об учениях сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Российские подразделения представлены гвардейским парашютно-десантным полком из Рязани.

— Учения стали логическим продолжением прошедшего два месяца назад на территории Рязани совместного российско-египетско-белорусского учения "Защитники дружбы — 2019", — заявил командующий силами специальных операций ВС Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко.

Месяц назад Лайф показывал видео с учений "Центр-2019", в котором бой солдат ВДВ демонстрировался от первого лица.