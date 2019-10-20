В Китае киллеры перепродавали друг другу заказ, и в итоге все сели

Последний в цепочке не захотел убивать жертву за слишком низкую плату и предложил мужчине инсценировать его смерть.

В Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая бизнесмен заказал убийство конкурента, заплатив киллеру два миллиона юаней — около 18 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Shanghaiist . Однако дальше всё пошло не по плану.

Наемный убийца заказ выполнять не стал. Киллер просто оставил себе половину суммы, а убийство передал другому киллеру, заплатив ему вторую половину. Второй киллер воспользовался той же схемой — передал заказ третьему, третий — четвёртому, четвёртый — пятому.

Издание отмечает, что последний киллер получил всего 100 тысяч юаней — это около 900 тысяч рублей. За такую маленькую оплату убивать бизнесмена он не захотел. Зато придумал хитроумный план. Киллер рассказал всё жертве и предложил инсценировать его смерть. Тот согласился и после инсценировки на некоторое время тайно уехал из Гуанси в Шанхай.

Когда бизнесмен вернулся, он решил выяснить, кто на самом деле заказал покушение на него. Но не смог и обратился в полицию. Там ему сначала не поверили, но расследование начали. Вскоре стражи порядка нашли всех шестерых замешанных в этом деле. Заказчик и пять киллеров получили различные тюремные сроки от 2 лет и 8 месяцев до 5 лет.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве задержан киллер-иностранец, зарезавший бизнесмена по заказу его жены.