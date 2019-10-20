Росприроднадзор после трагедии в Сибири решил проверить все дамбы в стране

Разрешения ведомство попросит у правительства. Начнёт с компании "Сисим", на чьём месторождении и произошло ЧП.

Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае, где из-за нарушения при проведении золотодобывающих работ погибло 15 человек, 14 — пострадали, судьба ещё шестерых неизвестна.

— В понедельник Росприроднадзор обратится в Правительство РФ с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии, — рассказали в Росприроднадзоре ТАСС.

Проверку компании "Сисим", дамбы которой и прорвало, планируют начать 23 октября.

Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Четырёхметровая волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два общежития временного типа. Погибло 15 рабочих, 14 вахтовиков пострадали. 21 октября в Красноярском крае объявили днём траура. Семьям погибших на золотом прииске выплатят по миллиону рублей.

Следователи выяснили, что горный мастер компании оказался без спецобразования. О возможной опасности знал начальник участка.