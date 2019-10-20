Корабль американских ВМС оснастят первым боевым лазером

Мощность луча данной системы достигает 150 киловатт, что позволит поражать небольшие катера и беспилотники на расстоянии минимум трёх километров.

Американские военные получили новую систему лазерного оружия. В скором времени её в опытных целях установят на новейший десантный корабль-док ВМС США "Портленд", пишет The Drive.

Боевой лазерный комплекс, который был разработан в рамках программы SSL-TM, доставили на базу американского флота в Калифорнии. Мощность луча данной системы достигает 150 киловатт, что даёт возможность поражать, например, небольшие катера и беспилотники на расстоянии минимум трёх километров.

О планах оснащения "Портленда" лазерной системой было официально объявлено в прошлом году. Тогда же Пентагон сообщал, что испытать вооружение планируется в последнем квартале 2019-го.

В прошлые годы США не единожды испытывали различные лазерные системы как на кораблях, так и на воздушных судах. Ещё в 2012 году на одном из миноносцев тестировался лазер LaWS, а в 2017-м компания Raytheon по заказу Минобороны страны испытала боевой лазер для оснащения вертолётов "Апач".

В Вооруженных силах РФ, согласно открытым данным, на боевое дежурство поставлен сухопутный лазерный комплекс "Пересвет". Эксперты полагают, что его можно применять для противодействия беспилотникам и для прикрытия от разведывательных спутников стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет, но работа комплекса пока не демонстрировалась.