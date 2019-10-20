СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съёмки "Джокера" с Хоакином Фениксом

Джаред Лето, который сыграл роль Джокера в фильме "Отряд самоубийц", предпринимал попытки помешать съёмкам новой картины режиссёра Тодда Филлипса, The Hollywood Reporter.
По информации таблоида, Лето оказался расстроен новым воплощением образа своего персонажа. Он звонил своим агентам в компании CAA, представляющей и интересы Тодда Филлипса. Также актёр пытался повлиять на руководство материнской компании Warner через музыкального менеджера Ирвинга Азоффа.
Менеджер комментировать ситуацию не стал, а в окружении Джареда Лето опровергли, что артист выдвигал такие требования. По данным СМИ, после официального анонса съёмок "Джокера" Джаред Лето и Ирвинг Азофф перестали сотрудничать.
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