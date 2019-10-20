СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съёмки "Джокера" с Хоакином Фениксом

Джаред Лето, который сыграл роль Джокера в фильме "Отряд самоубийц", предпринимал попытки помешать съёмкам новой картины режиссёра Тодда Филлипса, пишет The Hollywood Reporter.

По информации таблоида, Лето оказался расстроен новым воплощением образа своего персонажа. Он звонил своим агентам в компании CAA, представляющей и интересы Тодда Филлипса. Также актёр пытался повлиять на руководство материнской компании Warner через музыкального менеджера Ирвинга Азоффа.

Менеджер комментировать ситуацию не стал, а в окружении Джареда Лето опровергли, что артист выдвигал такие требования. По данным СМИ, после официального анонса съёмок "Джокера" Джаред Лето и Ирвинг Азофф перестали сотрудничать.