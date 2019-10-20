Замужние игры объявляются открытыми! Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, получившая наибольшую популярность по всему миру благодаря главной роли в фильме "Голодные игры", наконец вышла замуж. Её избранником стал директор картинной галереи в Нью-Йорке, арт-агент Кук Марони. Об этом сообщает People.

Стоит отметить, что на самом деле пара поженилась ещё в сентябре, но то мероприятие прошло без особых торжеств: молодые были одеты в обычную одежду, а из гостей были два охранника и фотограф, в отличие от того, что произошло в эти выходные в штате Род-Айленд.

Роскошное торжество, которое привлекло внимание многочисленных фанатов актрисы и не только, проходило в старинном коттедже Belcourt of Newport, в гости к 29-летней Лоуренс и её 34-летнему возлюбленному приехало много известных личностей.

Одной из самых ярких из них стала коллега Дженнифер по киноцеху Эмма Стоун, заснятая папарацци на выходе из машины в сером вельветовом платье. Помимо неё были замечены Камерон Диаз, Сиенна Миллер, Эшли Олсен, Адель, Крис Дженнер, Николь Ричи, Дэвид Оуэн Расселл и другие, всего 150 гостей.

Kris Jenner, Davis O' Russell, Ashley Olsen and Emma Stone at Jen's wedding ❤ pic.twitter.com/oo0FwF6Mej — 𝕵𝖊𝖓𝖓𝖎𝖋𝖆𝖙 (@a24nication) 20 октября 2019 г.

Все приглашённые прибыли на место ещё в пятницу, проведя в этот же вечер репетицию церемонии. Самый же важный день в жизни Лоуренс начался с небольшого пикника в белоснежном шатре на лужайке, после чего влюблённые обменялись клятвами и начался роскошнейший ужин.

Стоит отметить, что одно из самых обсуждаемых событий свадьбы — то, что, собственно, обсуждать-то особо и нечего, поскольку невеста позаботилась о безопасности своей личной жизни. Изначально она позиционировала свою свадьбу как очень личное и закрытое мероприятие, попасть на которое смогут далеко не все, и, кажется, сдержала слово.

Дело в том, что, помимо фотографий нескольких идущих на праздник гостей, пронырливым папарацци не удалось заснять ничего. Не попали в объективы охотников за сенсацией и сами молодожёны, и как выглядело платье невесты, известно лишь со слов гостей.

Наверняка можно сказать лишь то, что Лоуренс была верна себе, выбрав на торжество белоснежный наряд от любимого Dior, а по словам присутствовавших, церемония была очень романтичной.

Перед свадьбой приглашённых угощали на пикнике на свежем воздухе, где повара прямо на улице готовили рыбу и блюда из тыквы. А уже после официальной части гостей ждал роскошный ужин в самом особняке. Напомним, что влюблённые встречались с лета прошлого года, а в феврале сообщили о помолвке.