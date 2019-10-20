Выживший при прорыве дамбы рабочий рассказал Лайфу о спасении — видео

Бульдозерист Виталий Пахомов работал на золотом прииске в Красноярском крае, где вчера прорвало пять дамб. Его записали в пропавшие без вести. Сегодня днём он наконец нашёлся.

По словам Пахомова, он спасся случайно. В тот день мужчина отлучился подработать на другой участок, где и остался ночевать. А когда вернулся — ни предприятия, ни прииска, — уже ничего не было.

— Сегодня, когда отработали, меня позвали: "Пахомов, Пахомов", — я подошёл, а мне и говорят, мол, ты пропавший без вести, с днём рождения. Я говорю: "В смысле? Я был на смене". Мне и ответили, что начальство отписало, что я отдыхал в это время. Маленькая путаница вышла, — поделился с Лайфом Пахомов.

По словам Виталия, сотрудники предприятия позвонили его отцу и сообщили о пропаже сына без вести.

— Отец позвонил вечером. Я и сказал, мол, не, пап, я живой, — рассказал Пахомов, отметив, что жена была в курсе подработки и поэтому так сильно не волновалась.

В ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на юге Красноярского края на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Четырёхметровая волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два общежития временного типа. Погибло 15 рабочих, 14 пострадали. 21 октября в регионе объявили днём траура. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.