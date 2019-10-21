Наследник Наполеона женился на родственнице своего предка

Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт, наследник величайшего правителя Франции, действующий глава дома Бонапартов, женился на родственнице жены своего предка Олимпии вон Арко-Зинберг. Об этом сообщает Daily Mail.
Многие, кто слышал об этой свадьбе, пытались проводить исторические параллели с 1810 годом, рассуждая об удивительном совпадении — свадьбе внучатого племянника Наполеона и внучатой племянницы жены французского императора Марии-Луизы Австрийской.
Правда, сами молодожёны уверяют, что в их союзе нет никакого исторического или политического подтекста, только искренние чувства, хоть они и приходятся друг другу довольно дальними, но родственниками.
Торжественное мероприятие состоялось в Париже, самым обсуждаемым гостем свадьбы принца стала другая особа королевских кровей, принцесса Беатриса Йоркская с супругом, мультимиллионером Эдоардо Мапелли-Моцци.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#RoyalWedding Princess Beatrice of York and her fiance Count Edoardo Mapelli Mozzi at the wedding of Prince Jean-Christophe Napoleon and Countess Olympia Von Arco-Zinneberg. Photo: Getty. #PrinceNapoleon #princessolympia #napoleon #crownprincepavlos #princessbeatrice #princeseugenie #britishroyalfamily #CountessOlympiaArco #royalwedding #Paris #Bourbon #royal #royalfamily #bonaparte #royalwedding #bridetobe #hola @royals #bodareal #prince #boda #royal #invalidesparis #invitada #duchessofcambridge #napoleonbonaparte #meghanmarkle #jeanchristophenapoleon #hat
Брак императора Франции Наполеона Бонапарта I с австрийской герцогиней Марией-Луизой в 1810 году должен был решить несколько задач: во-первых, обеспечить союзника в войне против Англии и России, во-вторых, помирить две конфликтующие страны между собой, а также дать наследника правителю.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram