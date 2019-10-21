В НАТО сочли бессмысленным предложение России о моратории на размещение ракет

Замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер в интервью газете "Коммерсант" заявила, что Североатлантический альянс открыт к диалогу по вопросу размещения ракет средней и меньшей дальности, но предложение России ввести мораторий на их размещение лишено основы.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, своё предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в разные международные организации. Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил позднее, что реакция НАТО на данное предложение разочаровывает. В НАТО утверждали, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, так как игнорирует реальность на местах".

Мы открыты к диалогу, но считаем, что предложение о введении моратория лишено основы, поскольку РФ уже развернула на своей территории ракеты наземного базирования, дальность которых попадает в диапазон Договора о РСМД Замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер

До 2 августа между США и РФ действовал договор о РСМД, полностью запрещавший такие ракеты. В начале года Вашингтон сообщил о решении выйти из соглашения в одностороннем порядке, обвиняя Москву в его длительном нарушении. Россия все обвинения отвергает. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьёзные вопросы к Вашингтону насчёт выполнения договора самими американцами.

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