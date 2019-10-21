Бой Кирилла Руки-Базуки против Монгола собрал 1,5 млн просмотров за сутки

Бой чемпиона России по синтолу Кирилла Руки-Базуки Терёшина с инста-королём антигламура, маргинальным блогером из Хакасии, называющим себя Монгол, за сутки с момента публикации в Сети набрал более миллиона просмотров.

Битва состоялась в столице Хакасии Абакане. На пресс-конференции перед боем Монгол заявил, что Терёшин танцует на камеру, тот на это обиделся и пообещал отплатить на ринге за шутки про нижнее бельё.

— Во дворе алкаши интереснее дерутся, — прокомментировал всё произошедшее далее пользователь george_realty.

— Беспантовый бой, — посетовал kazak_888_.

— Красавчик мангал, — поддержал происходящее erfolg90.

Собственно, подтвердить намерения делом не получилось, и хакасский экс-борец с самогоном устоял под синтоловым натиском, а по итогам боя и вовсе оказался на голову выше соперника, выйдя абсолютным победителем.

— Приехал на мою территорию и показал, на что способен. Диванным критикам прошу хотя б раз в жизни выйти самим в клетку и показать, какие они Рэмбо, — написал обладатель воображаемого чемпионского пояса.

Некоторые пользователи, вероятно, смотревшие бой полностью, подметили схожесть тактик Монгола и другого известного российского бойца, Хабиба Нурмагомедова. Однако единственное, что действительно объединяет двух этих людей, — удушающий приём в конце.