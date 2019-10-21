Новая "Малефисента" возглавила российский прокат в выходные

Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Эд Скрейн, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер и другие актёры.

Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат, собрав 713,5 миллиона рублей за прошедший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные kinobusiness.com за период с 17 по 20 октября, которые приводит ТАСС.

Фильм в жанре фэнтези режиссёра Хоакима Роннинга вышел в прокат в РФ 17 октября. Картина, которая стала продолжением фильма "Малефисента", рассказывает о непростой взаимосвязи между тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках волшебного леса. Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Эд Скрейн, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер и другие актёры.

Второе место по кассовым сборам в рейтинге занял фильм "Джокер" американского режиссёра Тодда Филлипса. На третьей позиции оказался американо-китайский мультфильм "Эверест" о приключениях девочки Лу и снежного человека Йети.