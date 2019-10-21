В Минобороны заявили, что Пентагону нужен Договор по открытому небу с РФ

Несмотря на слухи о возможном выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, стало известно, что американская сторона по-прежнему заинтересована в сохранении соглашения. Об этом рассказал начальник Управления Министерства обороны РФ по контролю за выполнением договоров Сергей Владимирович Рыжков.

— Из 38 запланированных на 2020 год наблюдательных полётов над Россией США заявили 21 полёт. В 2017 и 2018 годах Штаты провели над нами по 16 наблюдательных полётов, — сказал он в интервью "Красной звезде".

По его словам, все разговоры среди американских элит о возможном одностороннем выходе из договора вызваны мнением о том, что наблюдательные полёты над чужой страной не слишком эффективные, а учитывая наличие спутников с мощным фотооборудованием, и вовсе лишние.

Им противостоят те, кто ориентируется не только на теорию, но и на практику жизни. Они утверждают, что наблюдение из космоса затруднено, если небо затянуто тучами, а на широте Москвы именно такая погода господствует практически с ноября по март, поэтому полёты на самолётах важны.

По словам Рыжкова, американские военные как никто заинтересованы в полётах над Россией, именно поэтому они составляют самое большое число заявок. А относительно возможного выхода Вашингтона из договора — "с высокой долей уверенности можно предположить", что целью этого является противодействие прогрессу РФ в этом направлении.

Он отметил, что США пытаются использовать любые попытки и предлоги, чтобы попытаться помешать российским специалистам исполнять обязательства договора. В частности, в 2018 году Вашингтон обвинил Москву в невыполнении условий соглашения, хотя, по словам Рыжкова, на самом деле это было частью кампании против нового российского самолёта наблюдения Ту-214ОН, появление которого сильно озадачило заокеанских военных.