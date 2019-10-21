В Минобороны заявили, что Пентагону нужен Договор по открытому небу с РФ

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Российский самолёт наблюдения Ту-154М ЛК-1. Фото © Flickr / Dmitry Terekhov

Несмотря на слухи о возможном выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, стало известно, что американская сторона по-прежнему заинтересована в сохранении соглашения. Об этом рассказал начальник Управления Министерства обороны РФ по контролю за выполнением договоров Сергей Владимирович Рыжков.

Из 38 запланированных на 2020 год наблюдательных полётов над Россией США заявили 21 полёт. В 2017 и 2018 годах Штаты провели над нами по 16 наблюдательных полётов,сказал он в интервью "Красной звезде".

По его словам, все разговоры среди американских элит о возможном одностороннем выходе из договора вызваны мнением о том, что наблюдательные полёты над чужой страной не слишком эффективные, а учитывая наличие спутников с мощным фотооборудованием, и вовсе лишние.

Им противостоят те, кто ориентируется не только на теорию, но и на практику жизни. Они утверждают, что наблюдение из космоса затруднено, если небо затянуто тучами, а на широте Москвы именно такая погода господствует практически с ноября по март, поэтому полёты на самолётах важны.

По словам Рыжкова, американские военные как никто заинтересованы в полётах над Россией, именно поэтому они составляют самое большое число заявок. А относительно возможного выхода Вашингтона из договора — "с высокой долей уверенности можно предположить", что целью этого является противодействие прогрессу РФ в этом направлении.

Он отметил, что США пытаются использовать любые попытки и предлоги, чтобы попытаться помешать российским специалистам исполнять обязательства договора. В частности, в 2018 году Вашингтон обвинил Москву в невыполнении условий соглашения, хотя, по словам Рыжкова, на самом деле это было частью кампании против нового российского самолёта наблюдения Ту-214ОН, появление которого сильно озадачило заокеанских военных.

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