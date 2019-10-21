Путин считает, что саммит Россия — Африка станет беспрецедентным событием

Глава государства напомнил, что РФ и африканские государства связывают традиционно дружественные и проверенные временем отношения.

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что предстоящий 24 октября саммит Россия — Африка будет беспрецедентным и знаковым событием.

— Совсем скоро мы станем свидетелями беспрецедентного, знакового события: 24 октября в Сочи пройдёт саммит Россия — Африка. Это первая полноформатная встреча на высшем уровне, на которую приглашены лидеры африканских государств и главы ведущих региональных объединений, — заявил российский лидер.

По словам Путина, идея организации подобного мероприятия возникла давно, но потребовалось время и серьёзная подготовка для того, чтобы "саммит стал отправной точкой для выстраивания справедливых партнёрских отношений, в основе которых лежат равноправие и взаимный практический интерес".

Российский лидер напомнил, что РФ и африканские государства связывают традиционно дружественные и проверенные временем отношения. Так, Москва изначально играла значимую роль в освобождении континента, помогая в борьбе народов Африки против расизма, колониализма и апартеида, а потом помогала африканцам "в защите независимости и суверенитета, становлении государственности, формировании основ экономики, создании боеспособных вооружённых сил".

Путин заявил, что советские и российские специалисты возвели в Африке важные объекты инфраструктуры, дороги, гидроэлектростанции, предприятия, а тысячи африканцев получили качественное образование в российских вузах.

В заключение глава государства назвал российским внешнеполитическим приоритетом развитие и упрочение взаимовыгодных связей со странами Африки и их интеграционными объединениями.