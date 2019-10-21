В центре Москвы загорелся ресторан

В Оружейном переулке в центре Москвы произошёл пожар в ресторане. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.

По его словам, на месте находится много пожарных машин, частично перекрыто автомобильное движение.

— Незначительное возгорание в подвале по адресу Оружейный переулок, д. 13, стр. 1. Заявка поступила в 1:25, ликвидация возгорания в 01:48. Возгорание электропроводов, электрооборудования и вентиляционного короба произошло в подвале на площади шесть квадратных метров, — рассказали Лайфу в МЧС России.

По словам спасателей, пять человек были спасены и переданы медикам для проверки.