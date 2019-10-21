Россия выполнит наблюдательный полёт над США и Польшей

Российские военные выполнят в октябре наблюдательные полёты над территориями США и Польши, сообщает газета ВС РФ "Красная звезда".

— В рамках реализации международного Договора по открытому небу РФ планирует выполнить на этой неделе два наблюдательных полёта — над Польшей и США, — пишет издание.

Как отмечается, предстоящий полёт над американской территорией будет проходить в период с 21 по 26 октября на самолёте Ту-154МЛК-1 с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полёта будет составлять 5130 километров.

Полёт над территорией Польши будет выполняться в период с 21 по 25 октября на самолёте Aн-30Б с аэродрома открытого неба Варшава, максимальная дальность этого полёта составит 1400 километров.

Российские воздушные суда пролетят по маршрутам, согласованным с наблюдаемой стороной, а специалисты каждой из стран на борту проконтролируют порядок использования аппаратуры наблюдения и соблюдение предусмотренных договором положений.