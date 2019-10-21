СМИ рассказали, где в России самый доступный для населения газ

Стоимость природного газа для населения России одна из самых низких в Европе, в этом отношении мы уступаем только Казахстану, однако между регионами внутри страны разница в цене на голубое топливо может превышать семикратное значение. Об этом сообщает РИА "Новости".

Больше всего на свою среднюю чистую зарплату природного газа могут позволить себе приобрести жители Ямало-Ненецкого автономного округа: более 20 тысяч кубических метров сетевого газа.

На первых позициях в списке также находятся Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Москва, в этих регионах на одну чистую зарплату можно купить более 10 тысяч кубометров.

Причём, что характерно, такая северная (не считая Сахалина и Москвы) статистика доступности связана не столько с высокими зарплатами северян, сколько с тем, что эти регионы — лидеры по добыче голубого топлива: более 90% российского газа добывается здесь.

В общем же по стране на одну среднюю зарплату можно приобрести более 6,3 тысячи кубометров газа. Ниже среднего показателя остались Саратовская, Ивановская, Иркутская и Кировская области — меньше трёх тысяч кубометров на одну среднюю чистую зарплату. Это связано с высокой стоимостью топлива.

Так, например, в Иркутске один кубометр стоит 13,56 рубля, что более чем в два раза превышает средние по стране 6,27 рубля. Относительно регионов — лидеров рейтинга разница и вовсе превышает трёхкратное значение. В Ямало-Ненецком автономном округе один кубический метр обойдётся в 4,27 рубля.

В исследовании приняли участие 73 региона России, в которых население пользуется сетевым газом. Для вычисления количества доступного для населения газа чистую среднемесячную зарплату делили на региональный тариф на газ.