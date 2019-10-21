Путин: Россия готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с Африкой

Глава РФ отметил, что Москва не требует каких-то кабальных преференций от африканских государств в обмен на свою поддержку.

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил о готовности Москвы к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с африканскими странами, а не к "переделу богатств континента".

По словам российского лидера, важно, чтобы конкуренция "была цивилизованной и развивалась в правовом русле".

При этом глава государства отметил, что "ряд западных стран прибегает к давлению, запугиванию, шантажу правительств суверенных африканских стран". По словам Путина, подобными методами они "пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся — уже в "новой обёртке" — выкачивать сверхприбыли, использовать континент без оглядки и на людей, живущих здесь, и на экологические и прочие риски".

Кроме прочего, Путин отметил, что РФ ведёт конструктивное и равноправное сотрудничество и не требует от Африки каких-то кабальных преференций в обмен на свою поддержку.

— Мы не обуславливаем свою поддержку, предлагаемые общие проекты развития политическими или другими условиями, так называемыми эксклюзивными, а на деле кабальными экономическими и торговыми преференциями, не навязываем свою позицию, а уважаем... принцип "африканским проблемам — африканские решения", — указал президент, отметив, что африканцы это "видят и ценят".

Глава государства подчеркнул, что российско-африканские связи сейчас находятся на подъёме, как в дипломатии, так и в торговле.

Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 23 октября выступят в Сочи на пленарном заседании экономического форума "Россия — Африка", посвящённом раскрытию потенциала взаимовыгодного сотрудничества.