Кадыров рассказал, как в Чечне будут встречать террористов ИГИЛ

Бегущие из стран Ближнего Востока, в частности из Сирии, боевики ИГИЛ* и прочих террористических организаций могут устремиться на север, чем представляют угрозу для Северного Кавказа, в том числе Чечни, но в регионе для каждого боевика уже приготовлено соответствующее место. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в эфире Первого канала.

— Чеченская Республика готова обеспечить в нашем регионе безопасность. У нас подготовленные спецподразделения. Мы не такие, как в 90-е годы. У нас совсем другие взгляды в обществе. Мы с удовольствием примем их. Но куда билет — в театр или на кладбище, — ещё неизвестно! — сказал он.

Отвечая на вопрос эксперта в студии о том, насколько так называемое возрождение ИГИЛ на Ближнем Востоке реально, глава Чечни пояснил, что к "шайтанам из "Иблисского государства" следует относиться не как к шайке бандитов или группе исламистов, которые хотят строить собственную страну, поскольку прежде всего это обученные на деньги западных спецслужб наёмники, задача которых — выполнять приказы хозяев.

И приказы эти, как отмечает Кадыров, направлены против России, сбежавшие из лагерей военнопленных боевики обязательно будут вновь собраны своими кукловодами, чтобы "использоваться против нас".

— Задача Америки, Европы, Запада — развалить наше суверенное государство. Они через Чечню старались, через Осетию старались, через Грузию, через Украину, — сказал чеченский лидер.

Однако благодаря проводимой российским правительством политике достичь поставленных целей у стоящих за всем этим людей не получилось "и не получится", заключил Кадыров.

* Организация запрещена в РФ решением Верховного суда.

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