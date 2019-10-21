Путин: Более 2,5 тысячи военных из Африки прошли обучение в России за пять лет

Более двух с половиной тысяч военнослужащих из стран Африки прошли обучение в РФ за последние пять лет. Об этом сказал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

— Только за последние пять лет в военно-образовательных организациях Минобороны РФ прошли обучение более 2,5 тысячи военнослужащих из африканских стран, — сказал Путин, отметив востребованность подготовки африканских военных кадров и сотрудников правоохранительных органов, в том числе на безвозмездной и льготной основе.

По словам российского лидера, африканские партнёры активно принимают участие и в проводимых Россией мероприятиях.

— В конечном счёте все эти программы нацелены только на одно: помочь африканцам самим решать проблемы безопасности, что позволит укрепить сами африканские государства, их суверенитет и независимость. А значит, и ситуация в мире в целом будет более стабильной и предсказуемой, — заключил президент.

Ранее Путин напомнил об интересах России в помощи третьим странам.