"Убери ракеты, плиз". Клинтон опубликовала шуточное послание Хрущёву от Кеннеди

Хиллари Клинтон опубликовала в своём твиттере шуточное послание, якобы отправленное 35-м президентом США Джоном Кеннеди главе СССР Никите Хрущёву в разгар Карибского кризиса. В письме применяются непарламентские выражения, оно пародирует послание, которое ранее Трамп отправил лидеру Турции Реджепу Эрдогану.

В письме, размещённом Клинтон, Кеннеди в панибратской манере просит Хрущёва убрать ракеты с Кубы.

— Все тогда скажут: "Вау! Хрущёв, ты самый лучший!" — якобы сообщается в письме. В противном случае, обещает "Кеннеди", Хрущёва все будут оскорблять и издеваться над его страной. Также американский президент якобы жалуется, что лидер СССР ракетами на Кубе "сдавил его орешки". В заключение "Кеннеди" обещает звякнуть Хрущёву.

Письмо якобы датировано 16 октября 1962 года.

Ранее американские СМИ показали письмо Трампа на имя Эрдогана, в котором он в панибратской манере предлагает турецкому коллеге "заключить хорошую сделку", иначе грозит "разрушить экономику". Кроме того, Трамп призывал Эрдогана "не быть крутым парнем" и "дураком", а также обещал в скором времени ему позвонить.

В МИД Турции после получения письма заявили, что "никогда не видели, чтобы уровень отношений столь снижался, чтобы получать подобные письма".