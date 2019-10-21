СМИ выяснили, почему у "Джокера" был маленький бюджет

Несмотря на потраченные "смешные" 55 миллионов долларов, кинолента пользуется успехом в США и международном прокате.

Студия Warner Bros. выделила на фильм "Джокер" небольшой бюджет в расчёте на то, что его режиссёр Тодд Филлипс примет решение отказаться от этого проекта, пишет Screen Rant.

Руководство компании боялось, что картина получится чересчур мрачной. Кроме того, Джаред Лето, который сыграл суперзлодея в "Отряде самоубийц" в 2016 году, пытался препятствовать выходу нового "Джокера". Артиста разозлило, что Warner Bros. пригласила в проект не его.

В киностудии приняли решение не прекращать производство ленты и не настаивать на том, чтобы Феникс отдал свою роль Лето, вместо этого решили сократить бюджет до 55 миллионов долларов.

Однако для Тодда Филлипса деньги не являлись решающим фактором.

В итоге фильм пользуется успехом не только в США, но и на международном рынке. В прокате он собрал уже более 700 миллионов долларов.