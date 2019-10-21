СМИ: Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке Сирии

Президент США Дональд Трамп хочет оставить в Сирии небольшой контингент своих военнослужащих для борьбы с ИГИЛ*, пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Газета отмечает, что, если в этот раз Трамп согласится оставить пару сотен военных на востоке САР, это будет второй случай с начала 2019 года, когда он отменяет свой же приказ вывести почти все американские войска из Сирии.

По словам источника газеты, с прошлой недели президент США раздумывает над тем, чтобы оставить около 200 спецназовцев в Сирии для борьбы с терроризмом. Уточняется, что американские войска, возможно, будут находиться вдоль границы с Ираком, за пределами зоны безопасности, о которой договаривались вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Как пишет издание, помимо главной цели — не допустить восстановления ИГИЛ в Сирии или соседнем Ираке — для США важно помочь курдам в сохранении контроля над нефтяными месторождениями.

Трамп, по информации газеты, колеблется между двумя решениями: достичь конечной цели и вернуть американцев из Сирии домой, "закончив бесконечную войну", или убедиться, что сдерживание и ослабление ИГИЛ продолжается. Как указывают источники издания, Трамп может заявить, что размещение небольшого контингента является разумным способом обеспечить безопасность в регионе и в США, не нарушая обещания.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи своих военных из-за наступления Турции. Однако уход военных США получился похож на бегство. В частности, на одной из брошенных баз российские журналисты нашли серверы с жёсткими дисками, награды, документацию, личные жетоны и множество других предметов американских военных.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.