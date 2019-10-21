Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил уверенность, что реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является стремление сдержать Россию и Китай. Об этом пишет ТАСС.

— Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из ДРСМД, — это сдерживание КНР и РФ, — пояснил Шойгу на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности.

По словам главы российского оборонного ведомства, договор перестал соответствовать американским интересам на фоне растущей военной и экономической мощи Пекина, восстановления Москвой оборонного потенциала и расширения военного сотрудничества между двумя странами.