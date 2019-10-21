Увеличилось число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае

Ещё десять человек обратились к медикам после прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края, число пострадавших увеличилось до 26. Об этом сообщает Минздрав региона.

— Пять человек доставлены в стационар Курагинской районной больницы, у них лёгкие травмы. Ещё пять госпитализированы в Красноярскую краевую клиническую больницу, там тоже нет угрозы жизни, — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

По данным журналистов РИА "Новости", всего на данный момент в больницах из-за ЧП находятся на госпитализации 18 человек. Отмечается, что столь позднее обращение за медпомощью зачастую связано с шоковым состоянием пострадавших.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, с рассветом спасатели возобновили поиски пропавших людей, также были повторно осмотрены уже пройденные участки.

Ранее Лайф сообщал, что волна из грязи и камней смыла два временных общежития рабочих золотодобывающей артели в Красноярском крае. 15 человек погибли, судьба ещё пятерых остаётся неизвестной. Первоначально сообщалось, что причиной трагедии стал прорыв дамбы, но позже выяснилось, что их там было построено пять штук и все — незаконно.

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