СМИ: При запуске ракеты на учениях "Гром-2019" произошёл сбой

На учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019" была зафиксирована нештатная ситуация, пишут "Ведомости" со ссылкой на двух собеседников, близких к Минобороны РФ.

Планировалось, что атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" проведёт два пуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону "Чижа". Первый пуск осуществили 17 октября. Вторая же Р-29Р не покинула шахтную пусковую установку.

По данным источника издания, причиной мог стать отказ некоторых систем подводной лодки, отвечающих за команду о пуске.

Теперь спецкомиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности предстоит выяснить точные причины инцидента.

Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" — последняя оставшаяся в строю лодка проекта 667БДР "Кальмар". Она вооружена жидкостными двухступенчатыми ракетами Р-29Р, которые могут забросить три боевых блока по 200 килотонн на дальность 6500 километров.

Ранее в Минобороны рассказали, что в учениях "Гром-2019" принимают участие порядка 12 тысяч военнослужащих, а также 105 летательных аппаратов, включая пять стратегических ракетоносцев, 213 пусковых установок стратегического назначения, до 15 надводных кораблей, пять подлодок, 310 единиц боевой и спецтехники.