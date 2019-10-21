В Роспатенте рассказали о самой необычной заявке на патент в этом году

По достоинству оценить изобретение смогут те, кто сталкивался с необходимостью работать в 40-градусные морозы.

Роспатент назвал самую необычную заявку на патент в 2019 году — это оказался зимний гаечный ключ, рассказал в интервью РИА "Новости" глава ведомства Григорий Ивлиев.

— Мы выдали патент на зимний гаечный ключ. В ручке этого ключа есть греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), которое позволяет не терять его из виду, — пояснил он.

По его словам, по достоинству оценить такое изобретение смогут те, кто сталкивался с необходимостью "закрутить или открутить какую-то гайку в 40-градусные морозы".

По словам Ивлиева, в текущем году наибольшее число заявок на патенты подавалось из таких сфер, как нефтегазодобывающее оборудование, электротехника, сельское хозяйство и медицинские технологии.