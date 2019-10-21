Опрос: Лишь каждый 20-й россиянин готов перейти на растительное мясо

Перейти на растительное мясо вместо традиционного в повседневной жизни хоть сейчас готовы только 5% россиян. Об этом свидетельствуют данные проведённых исследований, передаёт РИА "Новости".

Отмечается, что позитивнее настроены по отношению к данному продукту представители молодого поколения. Среди респондентов в возрасте 18–24 лет положительно его оценивают 7%. Среди россиян старше 45 лет таких 3%.

Такое нечасто бывает, но мнения российских мужчин и женщин относительно растительного мяса сходятся.

В опросе приняли участие более 2,7 тысячи интернет-пользователей из всех федеральных округов России.

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