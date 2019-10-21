Два новых тайфуна надвигаются на разрушенную "Хагибисом" Японию

Два новых тайфуна надвигаются на берега Японии, где ещё не завершилась ликвидация последствий наводнений и оползней, которые были вызваны проливными дождями от предыдущего тайфуна — "Хагибис". Такие данные распространило главное японское метеорологическое управление.

Как ожидается, двадцатый в этом сезоне тайфун — "Нэогури" — достигнет побережья к юго-западу и югу Токио утром 22 октября.

Скорость ветра в порывах достигнет 45 м/с, в центре этого тайфуна давление составляет 985 гектопаскалей (739 мм рт.ст.).

Ещё один тайфун, "Буалой", 21-й по японской классификации, также движется с юга и достигнет востока Японии в ночь на 26 октября. Скорость ветра в порывах может достигать 50 м/с, давление в центре составит 970 гектопаскалей (727 мм рт. ст.).

Несколько дней назад на центр Японии обрушился сильнейший за последние несколько десятков лет тайфун "Хагибис", который сопровождался ураганными ветрами и ливнями. Его жертвами стали 79 человек, ещё десять до сих пор числятся пропавшими без вести, число пострадавших приближается к 400.