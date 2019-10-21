Мать 21 ребёнка обещала больше не рожать, но снова беременна

Мать самой большой семьи в Великобритании Сью Рэдфорд снова ждёт ребёнка — в двадцать второй раз в жизни. Об этом она сообщила на своём канале в YouTube.

Женщина показала подписчикам снимок УЗИ. По словам 44-летней женщины, сейчас она на 15-й неделе беременности. Сью с нетерпением ожидает момента, когда узнает пол малыша. Она призналась, что хочет мальчика. Тогда у неё будет по одиннадцать детей каждого пола.

Семья не получает никаких особых льгот, кроме обычных детских пособий. Они живут на деньги от семейной пекарни, в которой заняты отец и некоторые старшие дети.

Когда Сью была беременна девятым ребенком, её муж сделал вазэктомию. Но потом пара решила, что хочет ещё больше детей, и Рэдфорд пошёл на обратную операцию.

Стоит отметить, что в прошлом году мать двадцати одного ребёнка говорила, что больше не будет заводить детей.