Туристка погибла, делая селфи на скале в Приморье

Женщина фотографировалась на камнях около деревянной смотровой площадки, оступилась и упала с высоты более 20 метров.

Жительница Приморского края сорвалась со скалы, пытаясь сфотографироваться на фоне популярного объекта — ущелья Дарданеллы. Следователи проводят проверку, говорится на сайте регионального СУ СКР.

— На участке местности близ ущелья Дарданеллы в Партизанском районе найдено тело 41-летней женщины с телесными повреждениями, которые характерны при падении с высоты. <...> По предварительным данным, женщина фотографировалась на камнях около смотровой площадки, оступилась и упала с высоты более 20 метров. От полученных при падении повреждений женщина скончалась, — уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ущелье Дарданеллы — это горная долина вдоль реки Тигровой. Для местности характерны крутые горные склоны. Оно расположено между двумя сёлами Партизанского района — Бровничи и Хмельницким.