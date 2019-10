В США рассказали о повергшем НАТО в ужас советском истребителе

Выпущенный в СССР более полувека назад высотный истребитель-перехватчик МиГ-25 не обладает устрашающим внешним видом, однако появление у советских лётчиков машины, которая даже сейчас считается быстрейшей в мире, серьёзно встревожило Вашингтон.

Как пишет портал We Are The Mighty, внешний вид — не самая сильная сторона самолёта. Он выглядит неуклюжим и громоздким, ему недостаёт того лоска, что есть у истребителя МиГ-29 или других самолётов четвёртого и пятого поколений. Да и в целом выглядит он не так зловеще, как, например, F-35, F-22 или Су-57. Ближайший доступный аналог для понимания обывателя — "грузовой фургон".

Однако за такой внешностью скрывается техника, способная развивать скорость до 2,8 Маха, а в экстремальном режиме и до 3,2 Маха, если пилоты готовы рискнуть. Одно только это напугало не только США, но и НАТО, потому что конструкция "быстрого до жути" истребителя предполагала, что он обладает ещё и сверхманёвренностью, к которой тогда американские инженеры лишь стремились.

Окончательно развеял американские сомнения в превосходстве советской машины инцидент 1976 года, когда лётчик Виктор Беленко угнал один истребитель в Японию. После этого иностранные инженеры изучили трофей и поняли, что 25-й всегда будет иметь преимущество в высоте и скорости перед самолётами НАТО.

Правда, нашёлся у самолёта и изъян, по мнению авторов статьи, нивелирующий лётные достоинства, — отсутствовала РЛС для обнаружения и поражения низколетящих целей, соответственно, пилоты не видели одновременно цели перед и под собой. Для стрельбы "вниз" им надо было спускаться на высоту противника, что лишало скоростных преимуществ из-за низкой манёвренности.

В заключение авторы материала отмечают, что оснащённый современным арсеналом МиГ-25 всё ещё самый быстрый истребитель мира, способный летать на невероятных высотах, вот только "сражаться ему не с кем", поскольку США так и не построили свои разработки.