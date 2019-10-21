Шойгу заявил о деградации международных отношений

Некоторые страны мира пытаются поменять существующую систему международных отношений во вред другим странам, исходя из собственных интересов, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума.
— Ситуация в мире характеризуется сегодня стремлением ряда держав достигать своих узких национальных целей в ущерб законным интересам других стран. Они пытаются изменить существующую систему отношений, которая основана на центральной роли ООН и международном праве, выстроенном на основе опыта и итогов Второй мировой войны, — сказал Шойгу.
Министр полагает, что сейчас происходит "деградация международных отношений", когда "на смену конкуренции приходят санкционные войны, создаются препятствия для торговли, обмена знаниями и технологиями".
На неугодные правительства оказывается давление. Хаос и обрушение государственности стран становятся нормой. Достаточно вспомнить Югославию, Ливию и Ирак, против которых военная сила была применена под надуманными предлогами и в обход решений СБ ООН
Глава Минобороны России Сергей Шойгу
Министр добавил, что на сегодняшний день подобная попытка жёсткого давления наблюдается в Венесуэле.
Как отметил глава оборонного ведомства, 75-я годовщина разгрома фашизма и милитаризма, которую будет отмечать мир в 2020 году, — повод для переоценки глобальных вызовов и угроз.
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