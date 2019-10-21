Лайнер Air France аварийно приземлился в Токио

На борту было более 300 пассажиров, в том числе высокопоставленные гости, прибывшие на церемонию интронизации императора Нарухито.

Пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в аэропорту Ханэда в Токио из-за технических проблем. Об этом пишет Kyodo.

По данным агентства, на борту воздушного судна находилось более 300 пассажиров, в том числе высокопоставленные гости, прибывшие в Японию на церемонию по случаю интронизации императора Нарухито. Никто из пассажиров не пострадал.

В процессе посадки у самолёта упало давление в шинах шасси, но в итоге он смог добраться до стоянки своим ходом.