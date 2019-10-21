Шойгу рассказал, куда боевики ИГИЛ перебрались после поражения в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума сообщил о росте активности террористических организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Потерпев поражение в Сирии, группировка ИГИЛ* значительно расширила своё присутствие в Юго-Восточной Азии. Лидеры квазигосударства декларируют включение в состав халифата территории Малайзии, Индонезии, Сингапура, Филиппин и частично Таиланда. Как передовой отряд используются боевики, воевавшие в Сирии и возвращающиеся на родину, — указал министр.

По словам главы российского оборонного ведомства, "постепенно происходит формирование устойчивых связей с террористическими группировками в других регионах".

* Деятельность организации запрещена на территории России решением Верховного суда.