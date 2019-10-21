Синоптики предупредили москвичей о холодном вторжении в понедельник

Утро понедельника встретит москвичей и гостей города приятной погодой, которую принёс североатлантический циклон, однако во второй половине дня начнётся вторжение в регион холодного воздуха. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, на протяжении дня температура воздуха будет на восемь градусов выше климатической нормы, в городе столбики термометров будут показывать +15…+17 °С, в Подмосковье — +13…+18 °С.

Ожидается, что после 15−16 часов над городом пройдут скоротечные ливни, выпадет до 3−4 мм осадков. Порывистый ветер скоростью 5−10 м/с в течение дня поменяет направление с юго-западного на северо-западное. Атмосферное давление будет стабильным и составит 750 мм рт.ст.

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