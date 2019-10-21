Неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе Екатеринбурга и скрылся

В Екатеринбурге в результате стрельбы в ночном клубе HOPS пострадало четыре человека, полиция разыскивает открывшего огонь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

По данным правоохранителей, неизвестный мужчина худощавого телосложения примерно 30−35 лет открыл стрельбу из травматического оружия. По одной из отрабатываемых оперативниками версий, ему могли сделать замечание за поведение.

— Сыщики доставили в территориальный ОВД знакомого подозреваемого, с которым сейчас работают на предмет установления точного мотива произошедшего, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из четверых пострадавших только один решил написать заявление в полицию, остальные после осмотра врача разошлись по домам.

Подозреваемый объявлен в розыск, правоохранители опрашивают персонал заведения и посетителей, изучают записи с камер видеонаблюдения, поскольку предварительно установлено, что мужчина неоднократно отдыхал в этом баре раньше.