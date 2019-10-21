В США заявили, что выход из Договора по открытому небу будет ошибкой

Участники соглашения, заключённого в 1992 году, могут совершать облёты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

Руководство США допустит серьёзную ошибку, если примет решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Такое мнение в статье The Wall Street Journal выразили бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэм Нанн.

— Выход из него будет серьёзной ошибкой. Это подорвёт доверие между США и Россией и подвергнет опасности американских союзников, — говорится в статье.

Авторы посоветовали Трампу противостоять призывам выйти из договора, так как это нанесёт ущерб безопасности США и их союзников.

Договор по открытому небу подписали представители 23 государств — членов ОБСЕ в Хельсинки 24 марта 1992 года. Россия ратифицировала данный договор в мае 2001 года. Его участники могут совершать облёты территорий друг друга для контроля военной деятельности. Ранее в Минобороны РФ рассказали, зачем США нужно данное соглашение.