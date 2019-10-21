Пьяный москвич при задержании ранил полицейского ножом

В северо-восточной части столицы ножом ранили сотрудника полиции. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД РФ.
Отмечается, что экипаж ППС получил сообщение о семейном скандале в одной из квартир на Новгородской улице. Полицейские задержали и доставили в отделение пьяного мужчину 1973 года рождения, который вёл себя агрессивно и ранил одного из сотрудников.
После оказания медицинской помощи полицейский вернулся на службу.
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