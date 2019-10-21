Пьяный москвич при задержании ранил полицейского ножом

8

Фото © Flickr / Tom Woodward

В северо-восточной части столицы ножом ранили сотрудника полиции. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД РФ.

Отмечается, что экипаж ППС получил сообщение о семейном скандале в одной из квартир на Новгородской улице. Полицейские задержали и доставили в отделение пьяного мужчину 1973 года рождения, который вёл себя агрессивно и ранил одного из сотрудников.

После оказания медицинской помощи полицейский вернулся на службу.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×