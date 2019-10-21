ФАС возбудила дело против авиакомпании "Победа" из-за аудиорекламы на рейсах

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении авиакомпании "Победа" по подозрению в нарушении закона "О рекламе" из-за объявлений на борту самолётов. Об этом сообщили представители ведомства.
— ФАС России... возбудила дело в отношении компании "Победа" за трансляцию аудиорекламы на борту самолёта, — цитирует сообщение РИА "Новости".
Как уточняется, дело было возбуждено после получения жалобы.
Если окажется, что "Победа" действительно нарушила закон "О рекламе", то авиаперевозчику придётся выплатить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
За последнее время это уже второе нарушение, в котором обвиняют "Победу". Ранее Минтранс нашёл нарушения в правилах провоза ручной клади авиакомпании.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram