ФАС возбудила дело против авиакомпании "Победа" из-за аудиорекламы на рейсах

Если факт нарушения закона подтвердится, авиаперевозчику придётся выплатить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении авиакомпании "Победа" по подозрению в нарушении закона "О рекламе" из-за объявлений на борту самолётов. Об этом сообщили представители ведомства.

— ФАС России... возбудила дело в отношении компании "Победа" за трансляцию аудиорекламы на борту самолёта, — цитирует сообщение РИА "Новости".

Как уточняется, дело было возбуждено после получения жалобы.

Если окажется, что "Победа" действительно нарушила закон "О рекламе", то авиаперевозчику придётся выплатить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

За последнее время это уже второе нарушение, в котором обвиняют "Победу". Ранее Минтранс нашёл нарушения в правилах провоза ручной клади авиакомпании.