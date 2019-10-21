Актрису Валентину Талызину госпитализировали после микроинсульта

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали в Москве после микроинсульта.

Как сообщает Пятый канал, 84-летняя актриса какое-то время проведёт в реабилитационном центре. Состояние артистки оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет.

Зрителям Талызина известна по ролям в таких фильмах, как "Афоня", "После дождичка в четверг", "Уроки французского", "Большая перемена", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Гостья из будущего" и др.

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