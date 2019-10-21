Рабочие остались помогать МЧС в ликвидации последствий обрушения дамбы — видео

Они ютятся в бытовках, в которых умещаются несколько двухъярусных кроватей и печь-буржуйка, но всё равно помогают с разбором завалов.

Рабочие золотого прииска остались, чтобы помогать спасателям разбирать завалы после прорыва пяти дамб в Красноярском крае. Лайф публикует видео с места происшествия.

Несмотря на то что предприятие было уничтожено, многие из переживших трагедию остались и продолжают ютиться в бытовках, в которых умещаются несколько двухъярусных кроватей и печь-буржуйка.

Ранее "Сибзолото" сообщило о 44 пострадавших при прорыве дамб на прииске в Сибири.

Напомним, в ночь на 19 октября около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два временных общежития. Погибло 15 рабочих.