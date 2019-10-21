В "Сибзолоте" сообщили о 44 пострадавших при прорыве дамб на прииске в Сибири

Девять человек в больнице, причём состояние четверых из них оценивается как тяжёлое.

В результате прорыва пяти дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края пострадало 44 человека. Об этом сообщается на сайте владельца артели компании "Сибзолото".

— Получили травмы 44 человека, девять из них в больнице, четверо из них в тяжёлом состоянии доставлены в краевую больницу санитарной авиацией, — говорится в сообщении.

Также компания опубликовала списки погибших, пострадавших и пропавших без вести.

Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 19 октября около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два временных общежития. Погибло 15 рабочих. 21 октября в крае объявлен траур.