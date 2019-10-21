Шойгу: Из-за турецкой операции в Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны

Министр также поясняет, что события в САР наводят на "не самые оптимистичные мысли".

Из-за операции, которую Турция проводит в Сирии, 12 тюрем с боевиками в САР остались без охраны. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума.

— Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину, — заявил министр.

Глава Минобороны призывает мировое сообщество объединить усилия для борьбы с террористами, их идеологией и пропагандой. Шойгу добавил, что после начала военной операции в САР события приняли нежелательный оборот.

— События, которые происходят последние дни, — они, к сожалению, наводят нас на не самые оптимистичные мысли, — пояснил он.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций.