Шойгу: Из-за турецкой операции в Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны

Из-за операции, которую Турция проводит в Сирии, 12 тюрем с боевиками в САР остались без охраны. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума.
— Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину, — заявил министр.
Глава Минобороны призывает мировое сообщество объединить усилия для борьбы с террористами, их идеологией и пропагандой. Шойгу добавил, что после начала военной операции в САР события приняли нежелательный оборот.
— События, которые происходят последние дни, — они, к сожалению, наводят нас на не самые оптимистичные мысли, — пояснил он.
Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций.
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