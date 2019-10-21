На учениях ОДКБ под Нижним Новгородом ликвидировали "боевиков" — видео

По легенде, многочисленные бандформирования пытались прорваться на территорию России, но уже на границе их окружили армии союзников.

В Нижегородской области войска сразу шести армий завершили учения "Взаимодействие-2019" на полигоне Мулино. В них приняли участие около трёх тысяч военных из числа оперативных сил стран ОДКБ. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

По легенде, многочисленные бандитские группировки попытались прорваться на территорию России, но уже на границе попали в окружение войск Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв отметил слаженную работу подразделений.

Накануне в Бресте начались другие учения: десантники России и Белоруссии отработают совместные действия, включая форсирование водной преграды и проведение этапов боевой стрельбы в наступлении и обороне днём и ночью.