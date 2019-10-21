Из квартиры режиссёра Хамдамова в Москве украли старинные драгоценности

После визита знакомого режиссёр не обнаружил в шкатулке пару старинных серёжек, кольцо с рубином и брошь.

Российский кинорежиссёр Рустам Хамдамов сообщил о краже из его квартиры в Москве драгоценностей стоимостью около 300 тысяч рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Сам Хамдамов полагает, что вором мог оказаться его знакомый, заходивший в его квартиру на Леонтьевском переулке около недели назад. Он полагает, что тот совершил кражу, когда Рустам находился в другой комнате.

По данным СМИ, у 75-летнего режиссёра украли старинные серьги, кольцо с рубином и брошь (камея и часы с ласточкой из бриллиантов).

Мужчина уже обратился в полицию. Обстоятельства инцидента уточняются.