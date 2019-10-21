ЦБ попросили смягчить "антиотмывочное" законодательство

В частности, речь идёт о том, чтобы не требовать миграционные карты у клиентов из других стран.

Банки, страховые компании и пенсионные фонды направили предложения об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, являются устаревшими. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, принятый по итогам совещания представителей бизнеса и Банка России.

Участники рынка предложили не требовать миграционные карты или разрешение на пребывание в России у клиентов из других стран. Также Центробанк попросили установить минимальную сумму транзакции, при которой учреждения не будут устанавливать бенефициар. Кроме того, предлагается увеличить с 15 до 100 тысяч рублей сумму страховых премий, которые можно выплачивать клиентам без идентификации.

Ранее сообщалось, что Центробанк допустил более решительное снижение ключевой ставки.